Cuatro consultoras optan a diseñar el futuro complejo deportivo previsto en Xeve

Cuatro consultoras han presentado sus ofertas ante la Xunta para diseñar el futuro Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Galicia en Cernadiñas Novas, en Xeve, un proyecto declarado de interés autonómico para potenciar y ampliar las instalaciones y servicios del actual Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) e incrementar el número de plazas. Esta ampliación se llevará a cabo en unos terrenos de más de 120.000 metros cuadrados actualmente de titularidad de los comuneros de San Andrés de Xeve y se presupuesto se cifra inicialmente en 36.832.000 euros.

El CAR se ejecutará por fases y contará, entre otras instalaciones, con una residencia pare estancias y concentraciones de deportistas y circuitos para deportes urbanos. El proyecto subraya que «habida cuenta del creciente número de deportistas de alto nivel en Galicia en diversas modalidades, se hace necesario hacer de este nuevo espacio un centro de alto rendimiento, junto con las instalaciones ya existentes en la provincia de Pontevedra, como el impulso definitivo de la preparación de nuestros deportistas más excelentes».

Se trata de disponer de instalaciones para diversas modalidades deportivas. Para ello se diseñan hasta siete pabellones, así como una zona exterior para BMX y BTT, junto a una residencia para concentraciones de deportistas.