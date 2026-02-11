El Concello de Caldas elaborará un registro de familias demandantes de viviendas

El Concello de Caldas de Reis refuerza el papel de su oficina del Rehabilitación con la oferta de información del programa implementado recientemente por la Xunta de Galicia para movilización de vivienda en régimen de alquiler. Por un lado, informará a las personas propietarias sobre las condiciones del Programa Fogar Vivo, que contempla ayudas para la rehabilitación de las viviendas que se incorporen al mercado de alquiler, seguros al impago y bonificaciones fiscales; por otro, también llevará a cabo la elaboración de un registro de las familias demandantes de vivienda del municipio, que actualmente se acercan a las 80.

Se refuerza, de este modo, el papel de la oficina del ARI caldense, que en estos últimos años ha gestionado cerca de 500.000 euros (400.000 del Estado y 100.000 de la Xunta de Galicia) en ayudas para las personas propietarias de viviendas del casco histórico de Caldas, llegando a unas 100 actuaciones y con ayudas de hasta 24.000 euros por vivienda; pero también de los cerca de 260.000 euros en ayudas a la rehabilitación de viviendas vinculadas al ARI del Camiño de Santiago y que beneficiaron a más de 40 familias del municipio.

En el momento en que se conforme la comisión de seguimiento y coordinación con la Xunta de Galicia de este Programa Fogar Vivo y se conozca el contenido definitivo del nuevo Plan Estatal de Vivienda el Concello prevé realizar una charla informativa sobre el programa, así como la difusión del resto de ayudas y recursos que tengan que ver con el acceso a viviendas, rehabilitación o compra previstas para el año 2026.

El Concello de Caldas de Reis es el sexto municipio de la provincia de Pontevedra con mayor presión de demanda de vivienda en proporción a su población, por delante de municipios como Cangas do Morrazo, Marín, Ponteareas o Redondela, que duplican e incluso triplican la población de la villa caldense.