El Concello hace balance de daños en las playas para su reparación

El paso de los distintos temporales por los arenales de Marín están dejando dos caras bien distintas: por una parte, Aguete o O Santo están recibiendo importantes aportes de arena pero también sufrieron destrozos en los elementos que ayudan a su acceso.

Ahora, el Concello sigue haciendo repaso de todos los desperfectos y activa las necesidades para sus arreglos. En A Ribeira cayeron trozos de muro y los primeros escalones de la escalera nueva. La vieja quedó totalmente rota. Además, la pasarela de madera también está peligrosa.

En el caso de O Santo, están rotas la rampa, la baranda y los trozos de empedrado del paseo aparecieron levantados, así como varios árboles caídos, algo que también se detectó en otros puntos del municipio, como la Barriada Virxe do Carme, en el entorno del Centro de Salud.

Otro caso es lo de la caseta de pescadores de Aguete, que se vio totalmente afectada por la fuerza de las olas en los temporales marítimos, que levantaron planchas de su fachada. El Concello está ya manos a la obra para encargar los necesarios trabajos de reposición y arreglo de estos elementos.