Los colegios públicos perdieron en 6 años el 12% de su matrícula, 1.400 estudiantes

A las puertas del inicio de solicitud de plazas, el próximo 1 de marzo, para la matriculación de los escolares en el próximo curso, los colegios e institutos públicos de todo el municipio ya trabajan en la «captación» de alumnos para no perder ninguna de las unidades educativas actuales. Si hace años era habitual que muchos de estos centros, en especial los del centro urbano, tuvieran que baremar al supera la demanda a la oferta, el curso pasado ese trámite ya fue muy escaso y todo apunta a que para el periodo 2026-2027 habrá pupitres en la mayor parte de los colegios que deseen los padres.

Y es que en apenas seis años, desde 2019 hasta 2025, los centros y colegios públicos del municipio han perdido más de 1.400 alumnos en sus matrículas, un 12% del total, según los datos oficiales del Instituto Galego de Estatística. Este informa detalla que en 209 había 11.489 niños matriculados en Pontevedra, pero 2025 finalizó con 10.086, 1.403 niños menos.

El mayor descenso se registra en la Educación Infantil, la de edades más pequeñas, donde la caída llega al 35% desde 2013, con 933 escolares menos desde entonces. Ahora son apenas 1.733 alumnos. La Educación Primaria, por su parte, alcanzó su máximo de la serie histórica (desde 2013) en 2018, con 5.417 estudiantes, pero ahora son 4.613 en los colegios públicos, un 15% de descenso y 804 niños menos.

En ambos casos, en especial en el primero, se pone de manifiesto que la caída de la natalidad incluye de manera directa en los índices de matrícula de los centros educativos. Resiste mejor, aunque sin alardes, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En este nivel, la matrícula más alta se alcanzó en 2024, con 3.818 estudiantes en los institutos de la ciudad. Fue un aumento paulatino desde los 3.312 de 2013, pero ese crecimiento se truncó el pasado año, al caer a 7.740.

Esta caída general de los alumnos en centros públicos no tiene su reflejo directo en el número de unidades de enseñanza no universitaria en el municipio. Según el Instituto Galego de Estatística, el pasado año había 571, siete más que en 2013, pero tres menos que en 2024. Las unidades de Primaria son las más numerosas, con 160, por delante de las 110 de ESO y las 70 de Infantil, siempre en centros públicos. Después aparece el bachillerato ordinario (57), algo más de los 50 de ciclos formativos de grado medio ordinarios y los 48 de los de grado superior.

El listado se completa con la Formación Profesional básica (21), los ciclos formativos de grado medio de adultos (16) y de grado superior también para adultos (813), un seguimiento de la población que dispone además de siete unidades de enseñanzas básicas iniciales y de ESO. para Educación Especial hay nueve unidades, otras cuatro mixtas infantil/primaria, cuatro más de programas formativos y dos de bachillerato para adultos.

Mientras el censo de estudiantes no deja de caer, la nómina de profesores en centros de titularidad púbica sigue la tendencia contraria. En 2025 se alcanzó el segundo mayor número de docentes de la serie histórica, con 1.186 profesores, solo por detrás de los 1.225 de 2021. En 2013 eran 1.105, lo que suponía una media de un maestro por cada diez escolares. Ahora, según el IGE, esa media baja a un profesor por cada 8,5 estudiantes. Con este panorama, las familias pontevedresas disponen desde el 1 de marzo para solicitar plaza en el colegio de su preferencia. Podrán hacerlo hasta el 20 de ese mes tanto para cuarto de Infantil como para otros cursos si se quiere cambiar de centro. La documentación, que se puede recoger en los colegios o descargarse de sus webs o del Diario Oficial de Galicia, se debe entregar en el colegio elegido en primer lugar o en la sede electrónica de la Xunta. Las listas provisionales de admitidos se conocerán el 24 de abril y las definitivas, después de un periodo intermedio de reclamaciones, se publicarán el 15 de mayo. La matrícula debe formalizarse del 20 al 30 de junio.