Tributos
Ceden al ORAL un local en el edificio Palmeras
REDACCIÓN
Pontevedra
La Diputación de Pontevedra reforzará el funcionamiento del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (ORAL) mediante la incorporación de un nuevo local en el edificio Palmeras, en el parque del mismo nombre, en Pontevedra, gracias a la cesión temporal gratuita realizada expresamente por la Xunta de Galicia.
El local cedido, con una superficie total aproximada de 305 metros cuadrados y en el que antiguamente se ubicaba el Instituto Galego de Consumo y de la Competencia, será utilizado por la Diputación para mejorar la organización y la capacidad operativa del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria. Además, albergará a su personal mientras se ejecutan obras en su sede central.
