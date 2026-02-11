Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ceden al ORAL un local en el edificio Palmeras

REDACCIÓN

Pontevedra

La Diputación de Pontevedra reforzará el funcionamiento del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (ORAL) mediante la incorporación de un nuevo local en el edificio Palmeras, en el parque del mismo nombre, en Pontevedra, gracias a la cesión temporal gratuita realizada expresamente por la Xunta de Galicia.

El local cedido, con una superficie total aproximada de 305 metros cuadrados y en el que antiguamente se ubicaba el Instituto Galego de Consumo y de la Competencia, será utilizado por la Diputación para mejorar la organización y la capacidad operativa del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria. Además, albergará a su personal mientras se ejecutan obras en su sede central.

