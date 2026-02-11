El Ateneo se reinventa

Renovarse o morir. O, en palabras de sus nuevos gestores, «engrasar la máquina» para garantizar la relevancia cultural durante seis décadas más. El Ateneo de Pontevedra presentó ayer su nueva hoja de ruta, marcada por una profunda actualización de su identidad visual, el lanzamiento de una página web y una ambiciosa campaña de captación de socios.

La nueva directiva, encabezada por el escritor y periodista Luis Rei Núñez, junto a Ramón Rozas y otros miembros como José María Vázquez, Pilar Fariña, Mercedes Gándara y Alicia Esteban, escenificó el inicio de una etapa que busca conectar con la ciudadanía del siglo XXI sin perder su esencia fundacional de 1965.

El cambio más visible es estético. El Ateneo dice adiós a su histórico logotipo de la embarcación griega, vigente desde 1966, por considerarlo «incompatible» con los entornos digitales actuales. La diseñadora Alejandra Cid es la autora de la nueva identidad corporativa, que apuesta por una tipografía moderna donde la letra ‘O’ se transforma en un puente. «Es el símbolo de la ciudad, pero también de nuestra intención: seguir siendo un puente de ideas y transmisor de actividades», explicó Ramón Rozas.

Esta renovación visual va de la mano del estreno de una nueva página web, operativa desde ayer, concebida como una herramienta de «supervivencia» para comunicarse directamente con los asociados y la sociedad.

El Ateneo «nació como un espacio de convivencia» a mediados de los años 60 y «hoy, en libertad, debe seguir siéndolo», señaló su presidente.

En estos momentos el músculo social es la prioridad. Con una masa social actual de unos 210 miembros, la directiva se marca el objetivo de llegar a los 300 o 350 socios en los próximos meses. Para ello, Luis Rei Núñez ha puesto sobre la mesa un argumento de peso: la declaración del Ateneo como entidad de Utilidad Pública.

Esta condición, vigente desde este mes de enero a efectos prácticos, permite que las cuotas de los socios gocen de una bonificación del 80% en la declaración de la renta. «Es un incentivo que tramitaremos directamente con la Agencia Tributaria y que esperamos sirva para que mucha gente se anime a apoyar el proyecto», señaló el presidente.

Se trata de un factor clave para poder asumir en adelante la organización de actividades que en estos momentos dependen del apoyo de las instituciones públicas.

En lo ideológico, Rei Núñez reivindicó un Ateneo que mantiene sus pilares de defensa del «pluralismo y el galeguismo», pero que incorpora explícitamente el feminismo, recordando que en los estatutos fundacionales las mujeres solo figuraban como «esposas de». Hoy, la directiva es paritaria y ellas son mayoría en la masa social. «Todo tiene cabida menos el fascismo y la extrema derecha», matizó el nuevo presidente.

La programación de este arranca hoy mismo con un ciclo sobre figuras pontevedresas, comenzando con un homenaje al primer presidente de la entidad, Alfonso Zulueta de Haz, que contará con la participación del anterior presidente del Ateneo, Xaime Toxo y de Xosé Enrique Acuña. Le seguirán sesiones sobre Engracia Vidal, Aniceto Núñez y Sabino Torres.

Con el foco puesto en la actualidad global, el Ateneo abordará también temas como la defensa y seguridad en Europa, con ponentes como el exmilitar, economista, profesor universitario y experto en geopolítica Jesús Núñez Villaverde.

Destaca especialmente una mesa redonda sobre el posible retorno del servicio militar obligatorio, para la que se ha convocado a representantes de Novas Xeracións, Galiza Nova y Xuventudes Socialistas. La intención de la directiva es dar voz a la generación que se vería directamente afectada por esta medida, fomentando un debate plural y generacional en un momento en el que algunos países ya han implantado este reclutamiento, en principio como adhesión voluntaria, «que podría volverse obligatoria», recuerda el Ateneo.

Aunque éste trabaja en fortalecer alianzas con empresas privadas, el Concello y la Diputación, para las que «ya hay compromisos», el gran desafío a largo plazo sigue siendo la sede. Rei Núñez reconoció la dificultad de encontrar un local asequible o que no requiera obras inasumibles, lo que obliga a la entidad a depender de la cesión de espacios.

En este punto y al ser preguntada por el Café Moderno, la directiva lanzó una crítica velada a ciertas instituciones y entidades teóricamente sin ánimo de lucro que, en su opinión, ponen «trabas» o son restrictivas a la hora de ceder espacios para la difusión cultural, a pesar de que fueron apuntaladas con las aportaciones de los pontevedreses. «La cultura necesita espacios y algunas entidades no cumplen con la necesidad de colaborar», sentenció el presidente.n