Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barco sospechoso O GroveProducción Hidroeléctrica GaliciaDesalojo Okupa VigoReforma Atención PrimariaJuicio Herencia VigoFalta profesores VigoPrograma Carnaval Vigo
instagramlinkedin

Arrancan los Premios Suso Domínguez

El CIFP Carlos Oroza se preparó para acoger desde ayer hasta mañana la duodécima edición de su campeonato de sumillería, un evento que reúne a alumnado de servicios de restauración de dieciocho centros de formación profesional de toda la geografía peninsular con el objetivo de reivindicar la figura del sumiller.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents