Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barco sospechoso O GroveProducción Hidroeléctrica GaliciaDesalojo Okupa VigoReforma Atención PrimariaJuicio Herencia VigoFalta profesores VigoPrograma Carnaval Vigo
instagramlinkedin

Activos los Bonos Comercio de Marín

El Concello de Marín y el Centro Comercial Abierto Estrela de Marín ponen en marcha la campaña «Bonos 20/30 del Comercio de Marín», una nueva acción de dinamización comercial destinada a impulsar el consumo de proximidad y apoyar directamente al gasto en los establecimientos comerciales de la localidad marinense.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents