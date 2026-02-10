Vuelven las inundaciones en Pontevedra y Cuntis

Hace más de veinte días que llueve sin parar. Ni una sola jornada desde el 18 de enero se ha librado la ciudad del paraguas y estas precipitaciones interminables, con 230 litros ya acumulados es estos diez días de febrero, provocan una vez más inundaciones y desbordamientos.

El río Gallo, en Cuntis, se ha salido en la mañana de este martes de su cauce, según informa el Concello, y en Caldas se vigila la crecida del Umia.

En Pontevedra, la Policía Local informa de acumulación de agua una vez más en la rúa do Santo, en Lourizán, y en un garaje de Casimiro Gómez, dos puntos donde se registran problemas de este tipo cada vez que llueve con fuerza y coincide con la pleamar.

Desde la medianoche y hasta las 10.00 se acumulaban en Pontevedra al menos 24 litros de lluvia por metro cuadrado, que llegaban a 31 en Ponte Caldelas.

Un efectivo de Proteccion Civil abre las arquetas para aliviar la inundación en la Rúa do Santo / Gustavo Santos

La Xunta tiene activado desde la madrugada de este martes la alerta naranja por lluvia en el interior de Pontevedra y el miércoles por temporal costero en el noroeste y oeste del litoral de las provincias de A Coruña y la Mariña lucense.

Explica que, con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estará activo desde esta madrugada en el interior de Pontevedra un fenómeno meteorológico adverso por precipitaciones acumuladas en 12 horas de más de 80 metros cuadrados.

Ante las fuertes lluvias, la Xunta recomienda circular con precaución e informarse previamente del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan anegarse y alejarse de los cauces de los ríos.

Debido a la alerta naranja por lluvia acumulada, la Comisión Escolar de Alertas ha decidido suspender durante toda la jornada de este martes las actividades en el exterior de los centros educativos de los 16 concellos de la zona Interior de Pontevedra: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Por otra parte, desde este martes a primeras horas de la mañana se activará la alerta naranja por fenómeno meteorológico adverso por temporal costero que afectará al noroeste y oeste del litoral de A Coruña y a la costa de la Mariña lucense por mar combinada del oeste con olas de hasta seis metros y viento del suroeste de fuerza siete y localmente fuerza ocho.

La Secretaría Xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, según las previsiones de los órganos predictores, ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior en los ayuntamientos afectados debido a la alerta naranja por lluvia y la actividad deportiva en el mar por el temporal costero. Los consistorios afectados pueden consultarse en la web Deporte Galego.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, es decir, diques, rompientes y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.