Un tercio de las subvenciones para este año en el Concello se destina a deportes

El Concello de Pontevedra acaba de aprobar un novedoso Plan Estratéxico de Subvencións para el periodo 2026-2028 con el fin de establecer las líneas maestras de las ayudas que las arcas municipales asignarán en esos tres años a entidades y actividades deportivas, asociaciones de padres, entidades sociosanitarias y humanitarias, colectivos culturales, vecinales o empresariales y actos que se desarrollen a lo largo del año.

Para el actual ejercicio, este documento en fase de exposición al público, determina una previsión de reparto de 3.537.532 euros para todos esos colectivos, pero es el deporte el que se lleva la palma, ya que este segmento concentrará dos tercios de la cifra total, en concreto 2.337.500 euros. Además de las asignaciones a clubes sus actividades, buena parte de esos fondos se otorgan a tres pruebas concretas, en especial la final de septiembre de 2026 de las Series Mundiales de Triatlón, que se llevará un millón de euros. También aparecen varias competiciones en la piscina de Rías do Sur, con 200.000 euros, y el Campeonato de Europa U17 de pentatlón moderno de julio, con 35.000 euros.

Sin estas tres citas, las subvenciones al deporte se reducirían a la mitad, en concreto a 1,1 millones, si bien se mantiene como el apartado con más ayudas municipales. Se incluyen subvenciones para actividades de base y de competición y asignaciones nominales al Club de tenis Pontevedra, Federación Galega de Piragüismo, Portero 2000, Sociedad Gimnástica, Arxil, Club Natación galaico, Mace Sport, Federación Galega de Ciclismo, Cisne , la natación artística y Federación Española de Karate.

El Plan Estratéxico también refleja ayudas a las asociaciones de padres, para el Plan Madruga, los comedores escolares y otras actividades con los alumnos, a los cursos de verano de la UNED y actos del campus, así como el «tejido asociativo vecinal» (16.400 euros en este caso), al Aula Castelao o la Festa do caldo de Mourente.

El documento también hace referencia a las entidades empresariales (Aempe, Zona Monumental y AJE) y a la Asociación Musico-Cultural San Martiño de Salcedo, al tiempo que incluye un apartado de 56.300 euros en premios en concursos que no se considerarían subvenciones estrictamente: Entroido (37.300 euros), Maios (6.250), Ven Veñas Maio (3.750) y los certámenes Ernestina Otero y Pinto e Maragota, con 9.000 euros más. Asimismo, se destinan 230.000 euros

También se detallan las ayudas a entidades sociosanitarias, humanitarias y de atención a enfermos con referencia expresa a Cáritas, Rexurdir, Amencer Aspace, Xuntos, Amizade, AECC, Alzheimer, ASSEEII, Banco de Alimentos y Alba.

El Plan Estratéxico 2026-2028 explica que «la subvención se configura como una de las medidas que utiliza la Administración Pública para fomentar las actividades de interés público, social o económico de personas y entidades públicas o privadas, de cara a dar respuesta a demandas sociales y alcanzar fines considerados de interés general, logrando así el progreso y el bienestar social». Añade que «existe un carácter condicional en la subvención en el sentido de que su otorgamiento se produce bajo la condición resolutoria de que la persona beneficiaria tenga un determinado comportamiento o realice una determinada actividad en los concretos términos en que procede su concesión».

Además, «uno de los principios que rigen la actividad administrativa es el de transparencia; con este objeto las administraciones deberán hacer públicas las subvenciones que concedan y a la vez, la ley establece la obligación de formar una base de datos de ámbito nacional que contenga información relevante sobre todas las subvenciones concedidas. Esta mayor transparencia redunda de forma directa en un incremento de los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público subvencional».

Señala también que «el Plan Estratéxico de Subvencións debe ser además, el nexo de unión entre la fase de asignación de recursos públicos y la de ejecución de políticas públicas de fomento, por lo que es necesaria la implantación de medidas de coordinación, seguimiento y control de la actividad subvencional».

El Concello establece nueve «principios generales» a la hora de otorgar las ayudas: «Publicidad y libre concurrencia mediante convocatoria pública previa; Objetividad en el proceso de asignación; Transparencia; Igualdad y no discriminación entre la ciudadanía, entre los distintos sectores y entre los colectivos; Fomento de la igualdad de género e integración de la perspectiva de género; Accesibilidad de las personas interesadas a los procedimientos de concesión de subvenciones; Contribución de las actividades y proyectos subvencionados al impulso y extensión del uso social del gallego; Eficacia en el cumplimiento de los objetivos, con el establecimiento de un procedimiento de seguimiento y control de las subvenciones concedidas; y Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, con la valoración de las subvenciones y la asignación a los proyectos más eficientes».