Suspendido un partido en Vilaboa tras denunciar el árbitro una persecución y salir escoltado por la Guardia Civil

Un partido sénior de la Tercera Futgal entre el Figueirido y el Unión Sampaio, disputado en el campo de Chan do Vilar (Vilaboa), fue suspendido después de que el árbitro tuviera que refugiarse y abandonar la instalación escoltado por la Guardia Civil, según recoge el acta arbitral.

El incidente se produjo en el minuto 85, con 2-1 en el marcador, tras una acción a balón parado que terminó en el 3-1 para el equipo local. A partir de esa jugada, el documento señala que varios jugadores visitantes corrieron hacia el colegiado, que declaró haber huido «con intención inequívoca» de evitar una agresión y haberse refugiado en el banquillo local al no poder llegar a los vestuarios de forma directa.

El acta indica que futbolistas, técnicos y miembros de la directiva del Figueirido intervinieron para frenar a seis jugadores del Unión Sampaio y acompañar al árbitro, de 22 años, hasta el vestuario. Posteriormente, el delegado de campo avisó a la Guardia Civil para garantizar su salida, al constar en el documento insultos y amenazas en la zona.

Tras la llegada de los agentes, el árbitro fue acompañado hasta la salida del recinto y su vehículo fue escoltado durante cinco kilómetros. El encuentro quedó suspendido con resultado de 3-1, al quedarse el conjunto visitante con menos de siete jugadores por la expulsión con roja directa de seis futbolistas, motivada, según el acta, por perseguir al colegiado «durante 30 metros» con intención de agredirlo.