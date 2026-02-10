Sanxenxo consolida su liderazgo en turismo con otro Sendero Azul

Sanxenxo continúa expandiendo su oferta turística más allá del sol y playa, apostando firmemente por el descubrimiento de su patrimonio interior. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) confirmó la concesión del distintivo Sendero Azul a la nueva ruta que une el Con da Romaíña y el Con da Ventureira. Con esta nueva incorporación, el municipio pontevedrés alcanza los nueve senderos galardonados, reafirmando su posición como líder nacional en esta categoría de excelencia medioambiental y turística.

La iniciativa, impulsada desde la Concejalía de Turismo dirigida por Juan Deza, busca vertebrar el territorio interior conectando las parroquias de Nantes y Padriñán a través de un itinerario que combina naturaleza, historia y leyenda.

El nuevo sendero presenta una longitud de 3.985 metros y una anchura media de dos metros. Diseñado con un grado de dificultad bajo, es apto para todos los públicos, con un tiempo estimado de recorrido de una hora y veinte minutos.

El trazado parte del entorno del río Besada, en el parque empresarial de Nantes, y discurre por puntos de alto valor paisajístico y cultural como el Con da Romaíña y el Pazo de la Maza, finalizando en el Con da Ventureira. Este itinerario no solo ofrece un paseo natural, sino que actúa como hilo conductor de la tradición oral del municipio, atravesando escenarios vinculados a relatos populares como A lenda da Moura o la Lenda de Manolito e a Serpe.

Un valor añadido de esta nueva infraestructura es su conectividad: la senda enlaza, a escasos metros, con la ya existente Ruta dos Carballos de Aldariz. Esta unión permite a los senderistas disfrutar de un circuito continuo de cerca de 10 kilómetros por el corazón verde de Sanxenxo.

Aunque la mayor parte del recorrido transcurre por sendas naturales, el itinerario incluye tramos por pistas asfaltadas que serán adecuados para garantizar la seguridad de los viandantes. El Concello anunció ayer medidas concretas que incluyen el pintado de tres nuevos pasos de peatones y tres bandas peatonales, acompañadas de señalización vertical de refuerzo.