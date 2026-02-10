El PSOE urge la renovación del césped de Pasarón

Al margen de la mala imagen que deja en un club de Primera RFEF jugar al fútbol en un terreno como el de Pasarón, transformado en una auténtica piscina de waterpolo cada vez que llueve con cierta intensidad, está convirtiéndose no solo en una misión imposible a nivel técnico, sino también en una actividad de riesgo para los futbolistas: sus lamentables condiciones coinciden con una oleada de ligamentos cruzados rotos en el seno del Pontevedra CF. El portavoz socialista, Iván Puentes, considera que, para atajar de una vez por todas esta situación de inundaciones recurrentes y deterioro progresivo que padece el césped, llegó el momento de que tanto la Diputación como la Xunta de Galicia "arrimen el hombro y comprometan lo antes posible la financiación necesaria para acometer la renovación integral del campo de juego y del sistema de drenaje del Estadio Municipal de Pasarón, dándole una solución definitiva a este problema".

En concreto, el líder del PSOE pontevedrés urge a la institución que preside Luis López "a firmar un convenio de colaboración con el Concello y con el club granate al objeto de que el Gobierno Provincial financie esta reforma integral del césped y el sistema de drenaje y recogida de agua en superficie", permitiendo así que "el fútbol se pueda practicar en condiciones normales, dignas y de seguridad para los jugadores". Al mismo tiempo, Puentes quiere que el Ejecutivo de Alfonso Rueda también se implique en la financiación de estas obras, "ofreciéndoles a la ciudad de Pontevedra y al Pontevedra CF el mismo tratamiento que a otras urbes gallegas y clubes de la misma categoría".

Estas demandas las defenderá el portavoz socialista en el próximo Pleno ordinario de la Corporación (previsto para el lunes 16 de febrero) a través de una proposición ya inscrita y presentada este martes en una comparecencia ante los medios. Tal y como señaló, pese a los intentos de paliar el deplorable estado del terreno de juego con reparaciones menores, como el relevo del césped y de la primera capa de tierra en verano de 2023 (una actuación de 150.000 euros financiada a partes iguales entre el Concello y el Pontevedra CF), "la realidad demuestra que la única solución efectiva para tener un campo en condiciones pasa por rehacer desde el inicio todo el terreno, incluido su sistema de drenaje", un proyecto que supondría una inversión de entre 400.000 y 500.000 euros.

Para Iván Puentes, dado que "fue responsabilidad de la Diputación haber construido el nuevo terreno de juego de Pasarón en pésimas condiciones", le corresponde también a esta institución asumir la financiación de esta obra. Según indicó, "existen además precedentes de intervenciones semejantes por parte del Gobierno Provincial, bajo gestión del PSOE, cuando por ejemplo se destinaron 642.500 euros en 2021 a renovar el césped, el sistema de drenaje y la iluminación del campo de fútbol de O Vao, sede del Coruxo FC".

No obstante, Puentes considera procedente que, a la vista del elevado coste de la obra, "la Xunta también se implique en la renovación del césped de Pasarón, como ya hizo el Gobierno gallego en diversos campos de fútbol de titularidad municipal, como lo de O Espiñedo (O Carballiño) o el de A Malata (Ferrol), donde el Ejecutivo autonómico invirtió 550.000 euros en diferentes actuaciones de reforma y mejora integral del estadio en 2023". "Terrenos ambos -apuntó- que son sede, respectivamente, del CD Arenteiro y del Racing Club de Ferrol, equipos que compiten en la misma categoría que el Pontevedra CF".

Un estadio que duplicó el coste previsto

En septiembre de 2021, tras seis años de polémicas tramitaciones que multiplicaron por cuatro el período de ejecución inicialmente previsto (18 meses frente a los 72 reales) y que casi duplicaron el coste final de las obras sobre el precio con el que habían sido adjudicadas (8,5 millones de euros frente a los 16,8 realmente invertidos), la Diputación Provincial, gobernada por el PP, dio por finalizada la construcción del nuevo Estadio Municipal de Pasarón. Iván Puentes lamentó que, a pesar de ese extraordinario desfase en el tiempo de ejecución y, sobre todo, en el presupuesto finalmente destinado a esta actuación, "la obra quedó sin finalizar y con múltiples defectos que, 14 años después, siguen padeciendo el Pontevedra CF, principal usuario de las instalaciones, y los millares de pontevedreses y forofos de otras localidades que a lo largo de cada temporada visitan nuestro estadio".

Entre los defectos más llamativos, el socialista enunció "unos enchufes sin conexión a la red, llaves de agua de adorno (también sin conexión), un sistema de megafonía imposible de entender (en lugar de altavoces se instalaron bocinas de señales acústicas), ausencia de vídeomarcadores, una cubierta prevista en proyecto para proteger de la lluvia al 100% de localidades y que en la práctica solo resguarda a las tres o cuatro últimas filas de la bancada superior, una iluminación deficiente y cero eficiente que conserva las torres provisionales de obra (en lugar de la moderna iluminación perimetral que también se contemplaba en el proyecto) y un terreno de juego en permanente mal estado, convertido en un lodazal cada invierno, porque tampoco funciona el sistema de drenaje".

Puentes sostiene que "las causas de que el césped esté permanentemente encharcado cada vez que se suceden días de lluvia (y que, fruto de eso, se pudra la hierba) son conocidas desde hace tiempo y tienen su explicación, una vez más, en la chapuza que la Diputación del PP acometió".

Según arrojaron las diversas catas técnicas efectuadas, la capa de grava/áridos que debe ir a continuación del césped y de la tierra para que el agua filtre con más facilidad es demasiado fina y no cumple con su función, y la malla drenante que se debería haber colocado entre la capa de tierra y esa de grava está obstruída desde el principio, probablemente por ser de baja calidad, y tampoco permite la correcta filtración de agua. Además, la superficie del campo no tiene la inclinación precisa para favorecer que el agua corra hacia los laterales, sino que es prácticamente plana, lo que favorece el empozamiento y la formación de charcos. Para finalizar, tampoco se construyó una canalización perimetral que recoja esa agua en superficie que corre del centro hacia los extremos del terreno de juego y, nuevamente, apoza contra las gradas.