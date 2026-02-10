El PP de Pontevedra exige un fondo de urgencia de 500.000 euros para auxiliar a los afectados por las inundaciones

El principal partido de la oposición municipal se pronuncia tras los recientes episodios de lluvias torrenciales que han vuelto a castigar zonas sensibles de la ciudad. El líder del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha exigido este martes al gobierno local la consignación inmediata de una partida presupuestaria de 500.000 euros destinada a auxiliar a los vecinos y comerciantes afectados por las anegaciones.

Durante una visita a las calles Padre Fernando Olmedo y la Rúa do Santo, puntos críticos cada vez que se registran precipitaciones intensas, Domínguez ha presentado una moción en la que urge al equipo de Miguel Anxo Fernández Lores a asumir sus competencias. El portavoz popular acusa al alcalde de “eludir responsabilidades” ante lo que califica como un “colapso” estructural del sistema de saneamiento, incapaz de absorber el caudal actual debido a su falta de adaptación.

Domínguez entiende que las inundaciones recurrentes no son un accidente meteorológico o un efecto de la mala planificación urbanística, sino fruto de la inacción municipal. “Lores lleva 26 años de alcalde sin tomar una sola medida, a pesar de tener competencias directas en el mantenimiento”, critica el líder popular, quien considera que el gobierno local debe “dimensionar a la realidad actual” las redes de drenaje para evitar que el problema se cronifique cada invierno en las citadas calles.

Más allá de las ayudas económicas directas, la propuesta del PP insta al Concello a colaborar de forma directa con la Xunta en el desarrollo del proyecto de creación de áreas de inundación controladas en el parque de Valdecorvos.

Esta actuación, enmarcada en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones 2021-2027, requiere que el Concello ponga a disposición los terrenos necesarios y comprometa la inversión correspondiente. Domínguez incide en que esta infraestructura es vital para frenar el riesgo hídrico aguas arriba, pero advierte que su eficacia dependerá de que el gobierno local modernice las canalizaciones en puntos con riesgo hídrico.