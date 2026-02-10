Pontevedra ahorra 1,5 millones cada año con la nueva red de luminarias

Bajo un cielo permanentemente encapotado y con los paraguas como protagonistas inevitables, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores, protagonizaron ayer una imagen de unidad institucional poco frecuente en tiempos de polarización política. El motivo del encuentro fue la supervisión de la renovación del alumbrado público en la parroquia de Lérez, pero el protagonista acabó por ser el bajón en el consumo: la eficiencia energética ya permite a las arcas municipales un ahorro anual superior al millón de euros.

Concretamente, el regidor nacionalista ha destacado que, gracias a la implantación masiva de tecnología LED en el municipio, los presupuestos de este año reflejan «una diferencia de consumo de millón y medio de euros con respecto al año anterior». Lores subrayó la importancia de esta gestión eficiente del dinero público y el impacto ambiental directo, al evitarse significativas emisiones de CO2 a la atmósfera.

El encuentro tuvo lugar en el atrio del monasterio de Lérez, parroquia escenario de la última gran actuación en materia de eficiencia energética. Luis López detalló que la obra, con un presupuesto de 1,4 millones de euros financiado al 100% por la Diputación, ha permitido la sustitución de 1.276 luminarias, 18 proyectores, 156 faroles y la renovación de 29 cuadros de mando.

«Es una mejora crucial no solo por el ahorro, sino por la visibilidad y la seguridad de los vecinos», apuntó el presidente provincial. El consumo previo se situaba en 784.022 euros, que descienden a 295.309 tras la actuación, según datos de la Diputación. López añadió además un matiz relevante dadas las condiciones meteorológicas del último mes: la renovación de los cuadros evitará las habituales averías que los temporales solían provocar en la vieja red.

El alcalde confirmó que la renovación del alumbrado en el rural está prácticamente finalizada, restando apenas pequeñas zonas en Tomeza y Salcedo. El próximo reto, señaló, será actualizar el centro histórico, cuya tecnología fue renovada hace dos décadas.

En aquel momento se instaló la tecnología más puntera disponible, pero anterior a la revolución del LED. Esto implica que el sistema actual consume considerablemente más energía y genera más emisiones que las nuevas instalaciones de las parroquias. El objetivo a medio plazo es sustituir estas luminarias por tecnología eficiente, homologando el ahorro energético del centro con el de la periferia.

Mientras se planifica esa intervención en el casco antiguo, la hoja de ruta inmediata de la colaboración entre Concello y Diputación ya tiene destino fijado para el próximo año. Luis López confirmó que el convenio de 2025, dotado con 2,3 millones de euros, se destinará a la renovación de luminarias en la zona norte de la ciudad, específicamente en los barrios de A Parda y Valdecorvos, siguiendo el modelo de éxito ejecutado en el resto del concello.

Ambos mandatarios pusieron en valor el clima de entendimiento. Luis López celebró que, en «tiempos de polarización», dos administraciones de distinto color político sean capaces de colaborar con «lealtad» para mejorar la calidad de vida.

Recordó además que los convenios actuales suman ya 8,7 millones de euros en este mandato, incluyendo obras en el vial de Mollabao y campos de fútbol en A Xunqueira y Salcedo. Ciifró en 30 millones el volumen total de inversión que la institución que encabeza moviliza en el municipio, sumando infraestructuras como Príncipe Felipe o la carretera de Tomeza.

Entre bromas sobre la lluvia y el deseo de un futuro «con neumáticos en seco», la jornada concluyó con un mensaje compartido: la colaboración institucional como herramienta clave para dejar «un planeta mejor» a las futuras generaciones.