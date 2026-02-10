Dinamización
Poio Mostra se celebrará del 10 al 12 de abril y prevé superar los 6.000 visitantes
La Mesa de Comercio Local, reunida ayer bajo la presidencia del alcalde, Ángel Moldes, y con la participación de la presidenta de la asociación EnPoio, Loli Otero, ha oficializado las fechas de la próxima edición de Poio Mostra: la feria multisectorial y de vehículos de ocasión se celebrará del 10 al 12 de abril.
El encuentro sirvió para establecer la hoja de ruta de un evento que busca consolidarse en el calendario local. El listón está alto: la organización aspira a repetir, e incluso superar, las cifras de la última edición, que logró atraer a cerca de 6.000 visitantes.
El regidor popular destacó que el objetivo principal es «dinamizar el comercio local y fomentar el consumo de proximidad», ofreciendo a los vecinos y visitantes una muestra de la calidad y diversidad de los negocios de Poio.
La organización ha abierto el proceso para los establecimientos interesados en participar. El único requisito es estar dado de alta como autónomo. Los precios de los stands para los tres días de feria se fijaron en función del tamaño: 96 euros para los puestos de 12 metros cuadrados y 144 euros para los de 18 metros cuadrados.
