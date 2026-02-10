Planos ilustrados para presumir de la ciudad de Pontevedra

La concelleira de Promoción da Cidade, Anabel Gulías, presentó ayer el resultado del proyecto «Pontevedra Debuxada», una iniciativa que busca captar miradas diferentes sobre Pontevedra y repensar el espacio urbano desde la creatividad y la pausa. El proyecto se materializa en la creación de tres planos artísticos inéditos y culminará con una exposición que se inaugurará el próximo 5 de marzo a las 19.00 horas en la Casa das Campás.

Tal y como explicó Gulías, el Concello encargó este trabajo a Taller Abierto, contando con la colaboración de la Universidade de Vigo. El objetivo era interpretar el plano de Pontevedra desde ópticas muy distintas, un reto asumido por tres ilustradoras: Natalia Umpiérrez, Aida Alonso y Paula Cheshire.

Durante la rueda de prensa, las artistas desgranaron sus aportaciones, caracterizadas por la libertad creativa y la diversidad de estilos. Así, Natalia Umpiérrez explicó que apostó por una vista panorámica en lugar del callejero típico. La autora, nacida y criada en Pontevedra, destacó el desafío técnico de jugar con las perspectivas y proporciones para que el espacio fuera reconocible, combinando «investigación y creatividad».

Por su parte, Aida Alonso, que trabaja con la técnica de recortes de papel, se centró en el vínculo afectivo que creó con la ciudad durante su etapa de estudiante de Belas Artes. Su mapa destaca no solo lugares especiales, sino también a los habitantes de la propia ciudad y figuras con personalidad propia que le llamaron la atención.

Asimismo, Paula Cheshire realizó una mezcla entre mapa y cómic. La ilustradora confesó la dificultad de orientarse geográficamente, lo que suplió contando una historia personal sobre los lugares donde se crió y los establecimientos importantes para su familia.

Un punto común destacado por las creadoras fue la reivindicación del arte hecha por personas, no por la inteligencia artificial. Subrayaron la importancia de apostar por la «mano humana, la inteligencia humana y el alma» y por las «cosas hechas desde el corazón» en estos tiempos de auge de la IA.

La muestra del 5 de marzo también expondrá el proceso de trabajo de las obras y de talleres realizados con niños.

Lso nuevos planos artísticos se pueden recoger en la caseta de Turismo de la ciudad, en la Avenida de Montero Ríos.