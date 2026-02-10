Marín abre los primeros furanchos de la temporada

Marín inaugura la temporada de furanchos con la apertura de los dos primeros establecimientos: Chámpalle unha Gaseosa y el de Víctor. Según informó el concejal de Medio Rural, Pablo Novas, ambos ya han levantado la persiana y estarán abiertos durante todo este mes, dando el pistoletazo de salida a una tradición muy arraigada en la villa.

Los furanchos nacen para dar salida a los excedentes de vino y productos de casa, y su funcionamiento está regulado. Pueden abrir hasta el 30 de junio, pero cada uno no puede superar tres meses de actividad, con posibilidad de prórroga en julio si aún quedan excedentes, sin rebasar ese límite total.