Lores urge una solución definitiva a las inundaciones de la autovía

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, urgió ayer al Gobierno central a abordar de raíz los problemas estructurales que afectan a la autovía que conecta la capital con Marín. En una intervención contundente, el regidor nacionalista calificó la actual infraestructura como un «error contextual» del pasado, argumentando que su construcción hace décadas supuso levantar un «dique» artificial que robó 600.000 metros cuadrados de lámina de agua a la ría.

Según el análisis de Lores, esta alteración morfológica es la causa directa de que la autovía sufra inundaciones «cada vez más frecuentes y graves», convirtiendo la vía en un punto crítico cada vez que coinciden lluvias intensas y mareas vivas.

Por ello, el alcalde ha insistido en la necesidad de superar los parches temporales y acometer una actuación preventiva que ofrezca garantías de futuro, advirtiendo de que explicar a la ciudadanía por qué se inunda una carretera construida sobre el mar resulta cada vez más complejo.

Aunque el regidor valoró positivamente la coordinación existente entre administraciones para gestionar el tráfico y ofrecer alternativas a los camiones que se dirigen al Puerto de Marín y a Ence durante los cierres, aprovechó la coyuntura para exigir que las intervenciones no se limiten al mantenimiento.

Para el Gobierno local, la solución definitiva al problema de los cierres periódicos de esta infraestructura pasa por una visión integral que combine la seguridad vial con la movilidad sostenible y la recuperación ambiental del entorno de la ría.

Compromisos históricos

Lores reclamó explícitamente que las actuaciones en la autovía sirvan de palanca para desbloquear compromisos históricos del Estado con la comarca.

En concreto, el alcalde exigió que se aprovechen las obras para finalizar la conexión del paseo peatonal hasta Marín, una demanda vecinal y del Concello largamente postergada. También demandó la concreción por parte del Gobierno central de otros proyectos estratégicos para la ciudad del Lérez como la resolución del nudo de Bomberos o la urgente puesta en marcha del tren de cercanías.