Herido tras chocar contra un árbol en Cuntis

Un conductor resultó herido ayer tras sufrir una indisposición en un tramo recto de la N-640, en el lugar de A Ran, y chocar contra un árbol y una farola. Fue trasladado por efectivos del 061 a un centro sanitario.

