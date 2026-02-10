Un grupo de amigos de Pontevedra que serán el altavoz del Entroido 2026

Las calles de Pontevedra ya huelen a orejas, filloas y flores fritas. El Carnaval está a la vuelta de la esquina y desde el colectivo Os das Pistas son conocedores de ello.

Como cada año desde su fundación, el grupo de amigos estará al pie del cañón para deleitar con su humor, sátira, ironía y parodia aguda a todos los que acuden al Entroido de A Boa Vila.

Este año su rol será levemente distinto. Estarán con su carroza, preparada con esmero y dedicación desde hace varias semanas, y además, cumplirán uno de los sueños de la agrupación desde hace años: ejercerán de pregoneros de estas fiestas.

Alberto Fernández, del grupo, confiesa a FARO las sensaciones que rondan su cabeza con la emoción de estos días. «Nos hace sentir muy orgullosos. La verdad, estábamos un poco decepcionados porque, después de dárselo a personajes públicos, actores y actrices, se empezó a dar a los grupos más antiguos. Veíamos que grupos con menos años que nosotros ya habían sido llamados y te quedabas con la sensación algo extraña. No es que sea lo más importante, pero sí esperas un mínimo de respeto por la gente que lleva más tiempo. Nos tocó la hora y estamos encantados», narra.

Sus inicios hace casi tres décadas comenzaron en 1997. Por aquel entonces eran un grupo de amigos al que le encantaban la fiesta y el Entroido. Veían pasar la celebración cada año y pensaban en cuánto les gustaría estar allí .

Un año se propusieron quedar e intentarlo y lo cumplieron. En una sola noche, preparando todo a contrarreloj, hicieron el primer camioncito y ahí empezó la historia. Eran más de veinte personas, unidas por las ganas de participar y vivir el Entroido desde dentro. Con el paso del tiempo el grupo fue cambiando y, de aquellos inicios, hoy solo quedan tres, pero la ilusión de aquella primera vez sigue marcando el comienzo de todo.

Como realizan desde que nacieron un numeroso grupo de amigos decidió implicarse en el carnaval pontevedrés, Os das Pistas esperan pasarlo muy bien durante las festividades y disfrutar con la gente que quieren. Hasta el momento, no han querido dar especiales pistas sobre su carroza y su pregón, aunque algún consejo y orientación sí que ha comentado el propio Fernández.

«Va a ser bastante impactante por la temática que llevamos. Sin desvelar mucho, han pasado muchos años desde que comenzamos hasta ahora, y eso va a estar reflejado en la parodia. Vamos a dar un poquito de caña con el tema del respeto por la gente que lleva muchos años participando. Por ahí van a ir los tiros», avanza.

Como pontevedreses, aunque de ese multitudinario grupo fundador solo resten tres integrantes, es un honor y un motivo de alegría que la ciudad reconozca al grupo. «Es un orgullo enorme poder celebrarlo con todo el público de Pontevedra en este magnífico Entroido. Para nosotros es algo importante e inolvidable. Creo que va a ser un momento que se va a recordar», explica lleno de emoción Alberto Fernández.

El pregón del carnaval pontevedrés será este viernes a las 21.00 horas en la Praza da Ferrería, tras la recepción del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, al Rei Urco. Es el preludio de una semana de actividades en las que el desfile del sábado, la Festa Pirata del martes 17 y el entierro de Ravachol, el sábado 21, son los platos fuertes.