Fede Vico se desvincula del Pontevedra

La alegría del viernes con la llegada de un juagdor de Primera División se ha disipado. Fede Vico, flamante llegada con el mercado de fichajes concluido dice adiós al Pontevedra a los tres días de ser fichado, fue sometido ayer al reconocimiento médico y a las horas el club comunicó que el cordobés no se incorporaría al equipo por causas ajenas al club.

Junto a la nota explicativa, la entidad presidida por Lupe Murillo quiso mostrarle su apoyo al jugador. «Desde el Pontevedra CF mandamos mucha fuerza al jugador en estos momentos", señalan en la nota.

Fede Vico, fichado para suplir la baja por lesión de Tiago Rodríguez, se encontraba sin equipo tras rescindir el pasado mes de enero su contrato con el Ibiza, con el que disputó 16 partidos, diez de ellos como titular, en el grupo II de Primera Federación.