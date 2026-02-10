La Escola de Restauración reparará un cruceiro destrozado en 2023 por un coche en Pontevedra

Los restos del Cruceiro do Montiño (también conocido como de Casal Novo), situado en la parroquia de Lérez, fueron retirados esta semana de las instalaciones municipales donde permanecían custodiados, para trasladarlos a la Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia y dar comienzo a los trabajos de restauración, tal y como informó este martes en la Comisión de Urbanismo su presidente y también responsable de Patrimonio histórico municipal, Alberto Oubiña.

La redacción del proyecto y la dirección técnica corren a cargo del profesor y restaurador José Manuel Rey Aguiño, especialista en bienes escultóricos. Los trabajos serán ejecutados por el alumnado de la Escola dentro de la materia de "Prácticas de conservación activa", lo que añade un valor formativo a la recuperación patrimonial.

El crucero, un bien de estilo barroco datado en 1737, sufrió graves daños en julio de 2023 tras ser derribado por un vehículo, lo que provocó la fractura del varal, el capitel y la cruz en múltiples fragmentos.

El plan de trabajo se estructura en dos fases, con la limpieza, eliminación de elementos metálicos oxidados y la unión estructural de los fragmentos del varal, capitel y cruz mediante varas de fibra de vidrio o acero inoxidable, para la posterior restauración de la plataforma y el pedestal en el lugar de Casal Novo, así como el montaje final del conjunto.

El informe técnico advierte que el emplazamiento original, en un cruce estrecho de apenas 2,80 metros, supone un riesgo para el bien y para la seguridad vial, además de presentar problemas con cableado aéreo que incumple las alturas reglamentarias. Por este motivo, el proyecto propone un ligero cambio de emplazamiento dentro de la mismo entorno de protección.

Esta medida busca garantizar la seguridad del crucero frente al tráfico rodado y mejorar su visibilidad sin que eso tenga la consideración administrativa de traslado, al mantenerse en su contexto histórico.

El concejal de Patrimonio histórico, Alberto Oubiña aseguró que en el Concello "estamos encantados de colaborar con la Escola de Restauración. Son unos grandísimos referentes en todo lo que hacen y en la calidad del alumnado que forman. Confiamos plenamente en su criterio y seguro que esta será la primera de muchas colaboraciones", señaló el concejal.

Además de la dirección académica, Oubiña confirmó que habrá un seguimiento técnico constante por parte del Concello: "Nuestro arqueólogo va a colaborar con ellos en todo lo que tiene que ver con la revisión de las actuaciones y prestando el apoyo necesario. Sabemos que la Escola cuenta con excepcionales profesionales entre su profesorado y queremos trabajar de la mano en esta recuperación".