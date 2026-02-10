Economía
El desastre de los temporales en la hostelería local: "No recuerdo un invierno tan duro en doce años"
La caja de bares y restaurantes cae más de un 50% por los efectos de la cadena de borrascas
«Es el peor mes de febrero que recordamos nunca. Ya de por sí es un mes malo tras la cuesta de enero, pero lo de este año está siendo excepcional». Lupe Lorenzo, encargada de la cafetería «La Nata», en la Praza de Curros Enríquez, resume a la perfección el sentir de los negocios de hostelería de la ciudad, afectados de forma importante por la cadena de temporales y borrascas que se sufren desde que se inició el año.
Y es que basta con echar un vistazo a las terrazas de los locales en Pontevedra para comprobar que o están recogidas, montadas pero completamente vacías o bajo mínimos, tal es el efecto que la lluvia y el viento provocan en la población. «Porque una cosa es que haga frío, que más o menos te abrigas y ya, pero otra que estés mojándote por el viento aunque la mesa esté tapada», explica María Suárez, clienta habitual de terraza en su café de media mañana durante el descanso en la oficina.
«Estas semanas se ha perdido como mínimo más de la mitad de la caja, porque la gente en la terraza no para, pero es que también nos afecta al interior, porque no se animan a salir de casa», indica Lupe Lorenzo, que añade que «compensa abrir por las mañanas, que la gente anda de trabajo y paran a tomar algo, pero por las tardes seguro que no».
«Un día cerramos con una caja de 200 euros, imagínate cómo afecta esto», se lamenta. «Pero, claro, aunque no compense abrir tienes que hacerlo».
Muchos ni salen de casa
También en los locales «Miña» y «Nai querida» acusan los efectos del mal tiempo. Jorge Pérez es el encargado de ambos negocios, en una de las plazas favoritas por los pontevedreses para el terraceo: la de San Xosé, conocida como «la de los músicos».
«Nosotros movemos muchísimo en terraza, así que como mínimo perdimos un 60% de ingresos», indica el hostelero, que, como otros colegas del sector, reconoce que «a la gente le cuesta meterse dentro, solo lo hacen por obligación, y muchos incluso dejan de venir si no se pueden sentar fuera».
«No recuerdo un invierno tan duro en 12 años que llevo aquí», confiesa.
Asimismo, Fini Acuña, de «El Club del Café», en el empalme de la calle Marques de Riestra con la Avenida de Montero Ríos, aporta un dato curioso que demuestra cómo están evolucionando estas semanas del invierno: «Se nota hasta con las palomas y gaviotas. Uno de los pocos días que pudimos montar la terraza se lanzaron sobre una mesa y no había manera de echarlas. Como ahora no hay movimiento...».
«Hay días en las que hacemos la mitad de una caja habitual, pero seguimos abriendo con una sonrisa y pensando que algún día esto parará, no puede llover siempre», asegura. «Ahora en verano que no nos digan que hay sequía, eh», bromea.
Agradece especialmente la fidelidad de los clientes habituales y cruza los dedos pensando en que para el Entroido y, sobre todo, la Semana Santa, se termine este encadenamiento de borrascas, que incluso afectan al ánimo.
Alerta naranja en concellos del interior de la comarca
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de un nuevo episodio de meteorología adversa con nivel de alerta amarillo en la costa pontevedresa. Además, también se informa de un fenómeno meteorológico adverso de lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra a partir de la madrugada del lunes al martes.
«Los niveles de precipitación esperados (80 milímetros en 12 horas) se corresponden con una alerta naranja, por lo que es necesario adoptar las medidas de autoprotección necesarias de acuerdo con un episodio de lluvias intensas», se informa.
Así, están en alerta los municipios de la comarca de Pontevedra de Moraña, Cuntis, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade y A Lama.
La Dirección General de Emergencias e Interior mantiene activo el plan especial ante el riesgo de inundaciones en fase de preemergencia en los ríos Lérez y Gallo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pontevedra 0-0 Real Madrid Castilla: Espectáculo arbitral en Pasarón
- La «milla de oro» se extiende a Daniel de la Sota, que tiene todos sus locales ocupados
- Dolores Buceta: manantial de vida
- Augas de Galicia acentúa el control de la presa del Umia y mejorará su seguridad
- Los cortes de la autovía de Marín trastocan el tráfico al Puerto de 140 camiones diarios
- La segunda vida del Gónviz: cómo llenar una sala apagada
- El PP de Pontevedra expone a los empresarios los proyectos de Xunta y Diputación para O Campiño
- Del corte de Renfe a la huelga: Pontevedra pierde casi 9.000 plazas