Defensa fija dos meses de plazo para derribar sus chalés de Mollavao

El Ministerio de Defensa avanza en su proyecto de derribar los cuatro chalés militares de la calle Rosalía de Castro, sin uso y abandonados desde hace años, y ya ha adjudicado esos trabajos a la empresa viguesa Resigal. Tras recibir una decena de ofertas y solicitar varios informes y aclaraciones, se decanta por la propuesta de esta firma de 82.086 euros, la más barata de todas. Se plantea un plazo de ejecución de dos meses desde el inicio de las obras por lo que podría estar listo el derribo en torno al mes de mayo.

Se trata de cuatro viviendas de planta baja y primer piso situadas en la orilla norte de la calle. Enfrente hay otra barriada de viviendas en las que se han ejecutado otras de mejora y mantienen su uso.

El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa afronta su demolición tras décadas de abandono y en su lugar está previsto ejecutar una plaza pública, que pasaría a manos del ayuntamiento, si bien Defensa se quedaría con un solar colindante para albergar, si así se decide, un edificio de hasta cinco alturas con una superficie de 1.600 metros cuadrados. Con él se taparía una medianera del inmueble vecino.

El acuerdo con Defensa incluye la cesión de más de 3.848 metros cuadrados al Concello, destinados a una plaza pública y un vial que unirá Rosalía de Castro con Manuel del Palacio.