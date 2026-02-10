El Corvo de Coralia y la Corrida do Galo, ejes del Entroido de Barro

El Concello de Barro presentó ayer la programación oficial del Entroido 2026, una propuesta volcada en la participación vecinal que arrancará el próximo domingo con la recuperada Corrida do Galo por las parroquias, que cada año suma nuevos participantes de todas la edades, y el concurso gastronómico de filloas y orelas, programado a partir de las 18.00 horas en el Centro Cívico. Todos los vecinos aficionados a la repostería podrán poner a prueba su talento y ser evaluados por un jurado integrado por profesioales de la hostelería y la repostería.

El alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes, acompañado por el edil de Cultura, Adrián Silva, y el artesano local Tito Landín, destacó que la jornada central se vivirá el día 22 en el pabellón municipal. Allí, a partir de las 17.00 horas, tendrá lugar el Festival de Entroido y la presentación del simbólico Corvo de Coralia, el otro emblema de la fiesta de Barro. El broche final a los festejos llegará el 8 de marzo con el V Festival de Murgas, a las 19.00 horas en la Nave da Música, concluyendo con la tradicional despedida y quema del Corvo. Toda la información puede consultarse en la web barro.gal.