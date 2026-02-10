Judicial
Condenado por vender droga en su bar en Pontevedra
Pontevedra
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que condenó a un hombre a siete años y medio de cárcel como autor de un delito de tráfico de drogas, por vender estupefacientes desde el bar que regentaba en la ciudad del Lérez. Así, el alto tribunal gallego ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el procesado y ha validado la resolución del tribunal provincial, que consideró probado que este hombre, al menos desde agosto de 2024, se dedicaba a vender cocaína por dosis desde el bar que regentaba en Pontevedra. Además deberá pagar una multa de más de 33.000 euros.
