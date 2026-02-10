Sanidad
El CHOP se estrena en la cirugía de incontinencia urinaria compleja
Profesionales del complejo hospitalario pontevedrés ya han realizado tres intervenciones que han mejorado notablemente la vida de los pacientes
El Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP) ha realizado tres intervenciones quirúrgicas de alta complejidad para tratar casos de incontinencia urinaria de esfuerzo refractaria, una patología poco frecuente y especialmente difícil de abordar en pacientes con antecedentes de múltiples operaciones.
Las cirugías fueron coordinadas por el doctor Borja López López, responsable de la Unidad de Urología Funcional, Urodinamia y Suelo Pélvico del servicio de Urología del CHOP, y contaron con la colaboración de la doctora Raquel González López, jefa de sección de Urología Funcional del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (grupo Quirónsalud), con amplia experiencia en este tipo de técnicas.
Según explicó López, «el objetivo de estas intervenciones es ayudar a las pacientes a superar una incontinencia de esfuerzo que condiciona de manera muy significativa su vida social, personal y laboral».
Los procedimientos se dirigieron a pacientes con incontinencia urinaria compleja derivada de complicaciones severas tras cirugías previas, situaciones en las que las técnicas convencionales suelen resultar ineficaces. En dos de las intervenciones se implantó un cabestrillo regulable mediante un dispositivo ajustable tipo Reemex, utilizando fascia pubovaginal autóloga, una opción que permite adaptar la técnica a las características de cada caso y reducir el riesgo de complicaciones. En la tercera intervención, el equipo abordó la reparación de una fístula uretrovaginal, con una uretroplastia reforzada con fascia de Halban.
Soluciones a medida
La doctora Raquel González López subrayó que este tipo de operaciones «son excepcionales tanto por su complejidad como por la rareza de las complicaciones que presentan las pacientes». En esa línea, señaló que en ocasiones es necesario diseñar soluciones «casi a medida», y recordó que esta técnica —poco habitual— se desarrolla «con buenos resultados desde hace más de seis años». Tras las intervenciones, las pacientes recibieron el alta después de una evolución postoperatoria satisfactoria.
Cada cirugía tuvo una duración aproximada de dos horas y contó también con la participación de dos especialistas en Ginecología, además de la presencia de otros profesionales interesados en la posible implantación de esta técnica en más centros.
Entre los asistentes estuvo la doctora Elba Carballo, del Hospital Universitario de Ourense, especialista en suelo pélvico, quien destacó que «fue un privilegio poder presenciar estas cirugías y aprender de una técnica de alto nivel».
También acudió la doctora Laura Sebio, coordinadora de suelo pélvico del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, con el objetivo de valorar la futura incorporación del procedimiento en ese hospital.
Colaboración
Esta es la segunda ocasión en la que se realiza este tipo de intervención en el CHOP, un hito que, según el centro, consolida su apuesta por incorporar técnicas avanzadas y reforzar la colaboración entre hospitales como vía para mejorar la atención en patologías de alta complejidad.
Las cirugías se llevaron a cabo con la aprobación de la Dirección Médica y del jefe del Servicio de Urología del complejo pontevedrés, el doctor Higinio Rodríguez Núñez.
Además, contaron con la colaboración de Neomedic Internacional y Remeco, responsables de la provisión de los dispositivos utilizados durante las operaciones.
