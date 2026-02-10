Charla de regularización de personas inmigrantes

Las asociación pontevedresa Boa Vida ofrece hoy a las 17.30 horas en el edificio de la Xunta en Benito Corbal una sesión informativa sobre el impacto de la regularización extraordinaria de personas extranjeras en España y la necesidad de combatir la desinformación. Intervendrán profesionales del equipo jurídico y psicosocial de la entidad social. La entrada es libre.