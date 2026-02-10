Dos años de cárcel por agredir sexualmente a una niña de 14 en un pub

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a dos años de prisión a un hombre acusado de agredir sexualmente a una niña de 14 años en los aseos de una discoteca de la ciudad.

El tribunal provincial ha considerado probado que, en la madrugada del 16 de julio de 2023, el acusado, de 27 años de edad, se refugió en el baño de una discoteca con la víctima, de 14 años, para «realizar actos de carácter sexual», y allí la besó. Además, señala que el procesado era consciente de la edad de la menor, porque ella misma se lo había dicho momentos antes, cuando se conocieron.

Con todo, la Audiencia entiende que no se puede probar que hubiera un «acceso carnal con penetración vaginal», debido, entre otras cuestiones, a la «falta de persistencia en la incriminación, inconcreciones (en los testimonios de la víctima y otros testigos), contradicciones y falta de corrobaraciones periféricas».

Por ello, condena al acusado a la pena de dos años de prisión, la medida de cinco años de libertad vigilada, la prohibición de acercarse o comunicarse con la joven durante doce años, y la inhabilitación para ejercer oficios o actividades que impliquen contacto con menores durante doce años. Además, deberá indemnizar a la víctima en 2.000 euros por los daños morales.

Según los hechos recogidos en la sentencia, el acusado conoció a la menor, así como a su prima y un amigo de esta, a la salida de un pub. Estando con ellos, les propuso a las dos chicas mantener relaciones sexuales, ante lo que ellas le advirtieron de que tenían 14 años. Sin embargo, el investigado procedió a llevar a la víctima a los aseos del local y agredirla sexualmente.