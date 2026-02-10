Casi 200 ópticas de Pontevedra se suman al Plan veo del Ministerio de Sanidad

El subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, visitó este martes la óptica A Barca, en Poio, para presentar el Plan Veo del Gobierno de España para facilitar la adquisición de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto para personas de hasta 16 años. En su visita al establecimiento del Centro Comercial A Barca, Losada compartió impresiones con su responsable, Rosi Otero, que lleva al frente del establecimiento desde 1989.

El plan estatal consiste en la entrega de una subvención de hasta 100 euros por persona beneficiaria y cubre el coste de productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, o lentes de contacto (lentillas) y soluciones de mantenimiento durante un año.

Rosi Otero explicó que ya ha tramitado unas 20 solicitudes desde la puesta en marcha de esta ayuda a finales del pasado mes de diciembre, por lo que la iniciativa está siendo un éxito. El subdelegado subrayó que cerca de 200 ópticas de la provincia se adhirieron al plan del Ministerio de Sanidad.

El trámite para solicitar la ayuda se hace en la propia óptica por parte de los padres, madres o tutores del menor beneficiario. Los únicos requisitos son que los menores deben tener derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos del Sistema Nacional de Salud y acreditar el diagnóstico de un problema de refracción visual diagnosticado.

El plan financia con hasta 100 euros por persona la montura básica con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante. También es posible financiar las lentes graduadas orgánicas con antirreflejantes. Esta opción está disponible para situaciones en las que solamente se desee cambiar las lentes de las gafas existentes. Se incluyen también las lentillas fabricadas con material hidrofílico o gas permeable, así como la solución líquida para su mantenimiento. Esta solución se entrega en una cuantía suficiente para su uso durante un periodo de un año.

Si el coste de la opción elegida es inferior a 100 euros, el Plan Veo financiará el precio total del producto. El Plan Veo es compatible con otras subvenciones, ayudas o recursos que la persona beneficiaria haya podido recibir previamente para la compra de sistemas de ayuda visual, siempre y cuando no se supere la cuantía máxima de 100 euros fijada por el Plan Veo.

La documentación a presentar para beneficiarse de esta ayuda es la receta de prescripción del sistema de ayuda visual, así como rellenar los datos de la persona beneficiaria, del padre/madre/tutor, el número de la Tarjeta Sanitaria Individual o del documento de reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria expedido por la comunidad autónoma. El profesional óptico-optometrista es quien introduce esta información en la aplicación web del Plan Veo y carga la documentación necesaria en la plataforma para continuar con el expediente.

El Plan Veo cuenta con una financiación total de casi 48 millones de euros. La compra de gafas o lentillas deberá formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2026 aunque los pagos correspondientes a operaciones realizadas en el mes de diciembre podrán ejecutarse durante el ejercicio 2027, garantizando así la cobertura efectiva y el cierre contable de la medida.

Noticias relacionadas

El Ministerio de Sanidad ha habilitado la dirección de correo planveo@sanidad.gob.es, a la que se podrán enviar dudas sobre el Plan Veo o reclamaciones por parte de las personas interesadas.