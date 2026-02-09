Fallece Antonio Pérez Corbacho, dueño de las tiendas «Peral» de Pontevedra

Con un bonito «Querémoste moito, avó», despiden los nietos y bisnietos, en nombre de toda la familia, a Antonio Pérez Corbacho, el empresario y fundador de las históricas tiendas «Peral» de Pontevedra, que falleció este lunes, 9 de febrero, a los 94 años.

Antonio Pérez Corbacho y su mujer, Concepción Álvarez Vidal, abrieron en 1958 el primero de los establecimientos de la marca: Peral Moda, en la Praza de Curros Enríquez. Él tenía experiencia en el sector, ya que había trabajado en tiendas como Clarita (todavía en activo) o Carrasco. Y esas tablas en la venta del textil dieron sus frutos, ya que de ese primer negocio, en el que se vendían desde calcetines a ropa, surgió la necesidad de abrir más. Así, nacen Peral Garbo Hombre, Peral Garbo Mujer y, a mediados de los 70, La Cabaña, especializada en tejanos y por la que varias generaciones de pontevedreses se pasaron para comprar sus vaqueros de moda Levis, Rock, Caroche, Cimarron, Lois, Lee, Wrangler, Chevignon, Chipie, Diesel, Pepe...

Antonio Pérez Corbacho. / FdV

El cierre, en 2018

Las tiendas del matrimonio marcaron una época en la ciudad en la que la atención personalizada era muy bien valorada por el público. Pero poco a poco se fueron introduciendo en el mercado pontevedrés las grandes cadenas, con Inditex, y su primera tienda, Zara, en la calle Sagasta, a la cabeza. Y como pez grande como a pequeño, pronto se notó el impacto sobre el comercio local, de lo que la marca Peral tampoco se libró.

Así, la familia fue cerrando sus tiendas y solo quedó una única, de varias plantas, en manos de la segunda generación, que pese a intentarlo con esfuerzo no fue capaz de pasar este bache y terminó cerrando definitivamente en 2018, con un concurso de acreedores previo.

Tras seis décadas se ponía fin a uno de los proyectos más solventes de la Boa Vila, que había convertido a sus tiendas en una gran familia en la que los clientes eran habituales y la plantilla rozó los 40 trabajadores.

Antonio Pérez Corbacho deja esposa, tres hijos y varios nietos y bisnietos. Se vela desde este lunes en el Tanatorio Albia Pontevedra, sala 2. La salida desde este a la basílica de Santa María la Mayor tendrá lugar mañana martes a las diez y media de la mañana, ya que el funeral se oficiará a las once. Será enterrado en el cementerio de San Mauro.

Por deseo expreso de la familia, se pide que no se envíen flores, sí que se done el importe de las mismas al comedor social de San Francisco.