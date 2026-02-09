Cuntis calienta motores para la Festa do Lacón con el Tapalacón

El Concello de Cuntis tiene todo listo para la gran XXVII Festa do Lacón, cuyo acto central tendrá lugar el próximo 22 de febrero en la Praza da Constitución. Ayer mismo se conoció el nombre de la presentadora que conducirá el evento: la periodista Rocío Padín.

«A súa frescura e conexión co público son a combinación perfecta. É un luxo que sexa ela quen guíe esta celebración», afirman desde el gobierno local.

El día anterior, el 21 de febrero, a partir de las 23.45 horas, Cuntis tendrá una cita con la verbena y el ritmo. Sobre el escenario estará Jorge Ferre, acompañado de la Karamelo Disco Móvil.

Mientras tanto, el municipio celebró el fin de semana el Tapalacón, el preludio de la Festa do Lacón en el cual este ingrediente típico gallego es el protagonista. Fueron varios los establecimientos participantes en esta iniciativa: A Tenda da Ponte, con un montaditoo de lacón á feira; O Parladoiro, con la burguerparla; O Moncho, con la fajita de lacón; el Fogar do Pensionista, con la bomba de lacón con grelos; O Paseo, con el rollo de lacón con grelos (Gratis), y A Bolera, con las croquetas caseras de lacón con grelos.