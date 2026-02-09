Del corte de Renfe a la huelga: Pontevedra pierde casi 9.000 plazas

Poco ha durado la tregua en Pontevedra, y no solo en lo relativo al temporal. La ciudad volverá a sufrir otras tres jornadas con problemas en las comunicaciones ferroviarias hacia el resto de Galicia, aunque por motivos diferentes. Si del jueves al sábado fue el nivel rojo de alerta por «inundaciones repentinas» lo que llevó a Renfe a suspender la circulación con origen y destino en la ciudad, ahora es la huelga convocada a nivel nacional por todo el personal de este sector.

Aunque las diferencias entre ambas situaciones son profundas, la conclusión es parecida: Pontevedra perderá una treintena de servicios y casi 9.000 plazas entre hoy, mañana y el miércoles. Así lo desprenden los servicios mínimos aprobados por el Ministerio de Transportes y que apuntan a un 65% en la Media Distancia y un 75% en los servicios comerciales.

Entre el jueves y el sábado se anularon unos 150 trenes, dejando miles de afectados en todas las estaciones de la provincia sin un transporte alternativo. Hasta la última hora del sábado desde Renfe no se ofrecieron explicaciones de por qué se tomó esta decisión ni de qué impedía retomar el servicio.

Los trenes suprimidos entre hoy y el miércoles, ambos inclusive, afectarán a las comunicaciones con el Eje Atlántico, Portugal y el resto de España. Desde la estación de Guixar dejarán de salir —6.50, 17.10 y 18.15 horas— los regionales que finalizan su recorrido en Santiago de Compostela. Desde la capital gallega se suprimirán los retornos de las 15.11, 20.30 y 22.10 horas; aumentando así a más de 1.100 las plazas canceladas en este itinerario. También en esta línea se suprimen las dos lanzaderas diarias por sentido entre Vilagarcía de Arousa y Santiago de Compostela, donde este domingo hubo que realizar transbordos en autobús por el estado de la vía convencional. Fuera de los trenes de Obligación de Servicio Público (OSP) destacan las supresiones en la ruta con Oporto y Madrid. El Tren Celta verá cancelados sus cuatro servicios diarios —dos por sentido— y circulará solamente hasta Valença do Minho desde el sur. Tampoco el AVE a Madrid se libra de esta paralización, ya que se cancela la primera salida del día desde Chamartín (a las 7.14 horas) y el retorno desde Urzáiz a las 13.37 horas, lo que se traduce en un recorte de 3.000 plazas en las jornadas de paro sindical. Aunque sí que aparecen en los servicios mínimos del Ministerio los que circulan por la línea del Miño —incluyendo el Alvia a Barcelona— por el momento no se ha recuperado el tráfico en este trazado.

Noticias relacionadas

El paro que se inicia hoy tiene carácter histórico, al afectar a toda la plantilla ferroviaria, de maquinistas e interventores a taquilleros, talleres o técnicos de circulación. Además de a Adif y Renfe, tanto en viajeros como en mercancías, la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.