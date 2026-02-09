Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Celebración

Una comida pone fin a las fiestas de San Brais en Salcedo

La asociación Salcedo Norte destaca estas fechas que ponen en valor la cultura popular de la parroquia

Comensales ayer en el Centro Sur de Salcedo.

Ana López

Pontevedra

La parroquia pontevedresa de Salcedo terminó ayer domingo las celebraciones en honor a su protector, San Brais. La III Comida Veciñal, amenizada por el Trío Azabache, puso el broche final a un completo programa en el que hubo la tradicional carrera pedestre, el torneo de Petanca, el de chave y el Serán de San Brais. Desde la Asociación Veciñal e Cultural Salcedo Norte se destaca que es una fecha para disfrutar de la cultura popular en la parroquia.

Vecinos, amigos y familiares se dieron cita para la comida.

