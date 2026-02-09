Celebración
Una comida pone fin a las fiestas de San Brais en Salcedo
La asociación Salcedo Norte destaca estas fechas que ponen en valor la cultura popular de la parroquia
Pontevedra
La parroquia pontevedresa de Salcedo terminó ayer domingo las celebraciones en honor a su protector, San Brais. La III Comida Veciñal, amenizada por el Trío Azabache, puso el broche final a un completo programa en el que hubo la tradicional carrera pedestre, el torneo de Petanca, el de chave y el Serán de San Brais. Desde la Asociación Veciñal e Cultural Salcedo Norte se destaca que es una fecha para disfrutar de la cultura popular en la parroquia.
