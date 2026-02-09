Una comida pone fin a las fiestas de San Brais en Salcedo

La parroquia pontevedresa de Salcedo terminó ayer domingo las celebraciones en honor a su protector, San Brais. La III Comida Veciñal, amenizada por el Trío Azabache, puso el broche final a un completo programa en el que hubo la tradicional carrera pedestre, el torneo de Petanca, el de chave y el Serán de San Brais. Desde la Asociación Veciñal e Cultural Salcedo Norte se destaca que es una fecha para disfrutar de la cultura popular en la parroquia.

Vecinos, amigos y familiares se dieron cita para la comida. / Gustavo Santos