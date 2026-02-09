Ayudas para festivales y actuaciones sociales

La Diputación de Pontevedra recuerda que tiene abierto el plazo para que entidades sin ánimo de lucro opten a las ayudas económicas para desarrollar festivales audiovisuales. Se trata de una línea de ayudas dotada con 200.000 euros, 30.000 más que el año pasado. Están destinadas a la organización de festivales y certámenes cinematográficos que dediquen especial atención a la programación y difusión del cine en lengua gallega.

Esta línea de ayudas benefició el año pasado a eventos como el Play-Doc, el Festival de Cans, el FICBueu, Novos Cinemas...

Por otro lado, también el gobierno provincial convoca ayudas para entidades sin fines de lucro que puedan desarrollar actuaciones en el ámbito social, con una partida para este año de 600.000 euros, 100.000 más que en 2025.

Se trata de apoyar a proyectos destinados a personas en situación de riesgo o vulnerabilidad social. Las entidades tienen hasta el 5 de marzo para presentar sus solicitudes.

Las entidades que resulten beneficiarias recibirán un máximo de 8.000 euros. El año pasado las ayudas llegaron hasta 122 organizaciones sociales de un total de 22 concellos de la provincial.