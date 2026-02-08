Sumar analiza el sector de la vivienda local

Movimiento Sumar Galicia celebró ayer en el barrio de O Burgo una nueva cita de sus actos «Por el derecho la una vivienda digna en nuestro país». La actividad se centró en la emergencia habitacional que afecta a Galicia y, de manera especial, la personas migrantes, personas con problemas de salud mental y familias en situación de vulnerabilidad.

Alerta Sumar Galicia que la tendencia de subida de precios también se refleja en Pontevedra. Según datos actualizados, los precios de la vivienda en la ciudad crecieron más de un 5 % en el último año y se sitúan próximos a sus valores máximos históricos, con la media por encima de los 2.100 euros el metro cuadrado, lo que supone una fuerte presión sobre el acceso a un hogar digno. «Estas cifras sitúan la ciudad entre las grandes urbes gallegas con mayor tensión del alquiler, especialmente en la zona monumental», denuncia la formación, que acusa al gobierno local de no adoptar medidas propias para frenar la especulación.