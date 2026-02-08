Siete días de fiestas del Luns Choqueiro al concurso de disfraces

Sanxenxo ya tiene cerrada su programación de Carnaval, con siete días de fiesta que arrancarán el 13 y culminarán el 22 de febrero con la implicación del Concello y de los colectivos de las distintas parroquias. Noalla se encargará de abrir la programación con el Enterro do Cormorán, organizado por la Anpa O Telleiro y la Asociación A Esmorga, el viernes 13, a las 20.30 horas, en el Centro Sociocultural As Canteiras.

El lunes, 16 de febrero, Luns Choqueiro, una muestra de las danzas tradicionales de Cobres y bajada del Folión. El pasacalles saldrá a las 18.00 horas desde el Pazo Emilia Pardo Bazán hasta la Plaza de Pascual Veiga y alrededores. Es una actividad cuenta con la colaboración de la Asociación Cultural Abiñadoira.

El martes, 17 de febrero, se celebrará el Entroido en Arra, con juegos, hinchables, concurso, sorteos y música en directo en el campo de la fiesta de Arra. La actividad dará comienzo a las 15.30 horas y está organizada por la Asociación Cultural San Cayetano de Arra.

El miércoles, 18 de febrero, será el Enterro da Sardiña en Portonovo. La comitiva fúnebre saldrá a las 20.00 horas de la marquesina de Portonovo y recorrerá las distintas calles hasta el recinto portuario donde será incinerada. Una cita organizada por el Concello y la Comisión de Fiestas de San Cristóbal.

El viernes, 20 de febrero, Vilalonga vivirá el tradicional Enterro da Cabra. La salida de la comitiva será a las 20.30 horas de la Praza Pública de Vilalonga y recorrerá distintos lugares para volver al punto de inicio. Una actividad promovida por el colectivo Os Cabritos y con la colaboración del Concello. La programación continuará a a las 21.30 horas con el Concurso de Parodias Feito na Casa en la Lonja de Portonovo. El Concello repartirá 250 euros en premios. La apertura de inscripciones ya está abierta.

El sábado 21, Portonovo vibrará con la Festa do Jato con actividades durante toda la jornada organizadas por la Asociación Rúa dos Viños y con la colaboración de la Asociación Cultural Abiñadoira. El broche de oro a la programación del Carnaval será el Desfile y Concurso de Entroido el domingo 22 de febrero. El Concello repartirá 10.830 euros en premios. La apertura de inscripciones ya está abierta.