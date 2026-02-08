Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A por recursos de la UE para la provincia

La Diputación de Pontevedra busca reforzar la colaboración institucional con la Fundación Galicia Europa (FGE) tras la incorporación de la institución provincial a su patronato el pasado mes de julio. De este modo se podrán acercar recursos europeos a la provincia, destacando el nuevo punto Europe Direct de la fundación.

