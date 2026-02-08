A por recursos de la UE para la provincia
La Diputación de Pontevedra busca reforzar la colaboración institucional con la Fundación Galicia Europa (FGE) tras la incorporación de la institución provincial a su patronato el pasado mes de julio. De este modo se podrán acercar recursos europeos a la provincia, destacando el nuevo punto Europe Direct de la fundación.
- Una tormenta eléctrica deja sin luz a parte de la ciudad de Pontevedra y a Poio
- La Xunta da luz verde ambiental a la ampliación del polígono pontevedrés de O Campiño
- «Molan los 2000», nuevo festival musical en Pontevedra
- Transportes estudia elevar la PO-11 como «única solución» frente a sus inundaciones
- Los sucesivos cortes de la autovía de Marín siembran el caos circulatorio
- Los cortes de la autovía de Marín trastocan el tráfico al Puerto de 140 camiones diarios
- El Ayuntamiento de Sanxenxo repara los daños provocados por el temporal
- El PP de Pontevedra expone a los empresarios los proyectos de Xunta y Diputación para O Campiño