El PP de Cuntis denuncia «despilfarro» en la Festa do Lacón

El grupo municipal del PP de Cuntis denunció ayer que el gobierno local «vuelve a incurrir en un nuevo ejercicio de despilfarro con motivo de la 27 Festa do Lacón con Grelos y de sus servicios, algunos de los cuales ya están en marcha de manera irregular por acometerse sin contrato y a pesar de que siguen sin pagarse muchas facturas de la pasada edición».

Alertan de que «se lastran las cuentas del Concello durante todo el año y se produce en un momento en el que vuelve a crecer la deuda de forma escandalosa por el aumento de los impagos a proveedores en un 50% hasta situarlo en más de 1,7 millones de euros».

«Somos los primeros que queremos una gran Festa do Lacón porque es un orgullo para Cuntis, pero no puede ser que se tiren cientos de miles de euros en un fin de semana y que el resto del año estemos en precario y con las asociaciones sin percibir sus subvenciones», concluyen los populares.