Pontevedra 0-0 Real Madrid Castilla: Escándalo arbitral en Pasarón

Sorprendió el cambio de dibujo local, apostando por la defensa de tres con carrileros y un doble pivote conformado por Yelko y Brais. Los gallegos arrancaron explosivos el partido, con la idea de someter al rival en su área y amenazar por los costados con los carrileros y extremos metidos por dentro a través de acciones individuales o, la mayoritaria, centros al área. Las constantes pausas del árbitro, con faltas poco contundentes propiciaba ese constante juego directo por los libres directos señalados.

Un primer tiempo marcado por unas numerosas ocasiones locales y pocas acciones de verdadero peligro, sobre las que destaca el derechazo al larguero de Comparada tras una internada de Diego Gómez. Los hombres de Julián López de Lerma no sabían cómo aplacar esa tormenta ofensiva y física de u adversario. La media hora inicial de sometimiento fue efectiva, infructuosa -por la ausencia del gol-, y finita. El tramo final hasta el descanso, los blancos dieron un paso al frente y lograron salir de la feroz presión lerezana, aunque, como su rival, sin sacar petróleo de aquello.

La segunda parte, de inicio a fin, fue un verdadero monólogo del Pontevedra. Obligado por la lesión de Comparada a modificar el dibujo, configurando una doble punta Diego Gómez-Resende, los locales cambiaron esa forma de atacar por los costados a crear daño desde dentro, con un Diego Gómez soberbio. Así transcurrió la segunda mitad, con un equipo local centrando sus ataques en golpeos desde la frontal y un filial merengue que era incapaz de aplacar los ataques.

El propio de Amoeiro tuvo el gol en sus botas con un mano a mano que sacó Fran González. En el minuto 90, tras un saque de esquina botado por Yelko Pino, Resende asestó un disparo que hizo enloquecer Pasarón. Tras la entrada del FVS por un fuera de juego posicional muy polémico en el rechace, Román Román anuló la jugada. Nadie entendía nada, nadie sabía por qué, pero el Pontevedra se quedaba con un solo punto.