Plan de Mentorización con la UNED y Ence

La UNED en Pontevedra presenta el II Plan de Mentorización para Emprendedores Universitarios, una iniciativa de consolidación de proyectos con impacto social que cuenta con la financiación de Ence a través de su VI Plan Social para Pontevedra 2025. Se llevará a cabo del 11 de mayo al 12 de junio.

