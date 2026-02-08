Plan de Mentorización con la UNED y Ence
- Una tormenta eléctrica deja sin luz a parte de la ciudad de Pontevedra y a Poio
- La Xunta da luz verde ambiental a la ampliación del polígono pontevedrés de O Campiño
- «Molan los 2000», nuevo festival musical en Pontevedra
- Transportes estudia elevar la PO-11 como «única solución» frente a sus inundaciones
- Los sucesivos cortes de la autovía de Marín siembran el caos circulatorio
- El Ayuntamiento de Sanxenxo repara los daños provocados por el temporal
- King África repite en Pontevedra, esta vez con un concierto durante el Entroido
- La Guardia Civil retira una caja de detonadores pirotécnicos en la playa de Lourido de Poio