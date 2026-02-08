En pie de guerra por los recortes de profesorado en el CEP Campolongo

Angustiadas están las familias del CEP Campolongo de Pontevedra afectadas por los recortes en profesorado que afectan a las sesiones de apoyo de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje con las que sí contaba el colegio el curso pasado. Denuncian que desde el pasado mes de noviembre se han reducido estas sesiones por falta de personal, tal y como les transmitió el equipo directivo, lo que les ha llevado a protagonizar incluso alguna concentración a las puertas del centro.

Las familias sostienen que los recortes comprometen la inclusión y el progreso académico de menores con necesidades específicas. De este modo, han presentado escritos ante el colegio, la Inspección educativa y la Consellería de Educación. También acudieron a la Valedora do Pobo, que admitió la queja a trámite en diciembre, y al Defensor del Pueblo.

Su malestar ha ido creciendo con las semanas porque, según aseguran, las inspectoras correspondientes no les han querido recibir. «Necesitamos urgentemente que nos reciba el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, quien creemos que es nuestra única salvación para que medie en que nos devuelvan ese apoyo. Porque la Inspección siempre nos da largas y siempre ocurren cosas por las que no pueden citarnos», se lamenta Verónica Rial, madre de una niña con hipoacusia bilateral con un trastorno del aprendizaje asociado.

Actualmente en el colegio hay alumnos con hipoacusia, problemas graves de visión, TDAH, trastornos del lenguaje, autismo y dislexia. Las familias alertan de que la falta de especialistas está provocando que haya niños que se queden atrás y que, de este modo, «no hay igualdad» entre el alumnado.

Iniciativa parlamentaria

El caso ha llegado al Parlamento gallego de la mano del BNG, que ha registrado una batería de iniciativas para demandar la recuperación del profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje con que contaba el CEP Campolongo de Pontevedra en el pasado curso 2024-2025.

Después de reunirse con representantes de la anpa y de madres y padres afectadas, el diputado Luís Bará constató que el centro vio reducida en el presente curso esta atención especializada, que «causa un grave perjuicio al alumnado que tiene necesidades educativas especiales, con las consecuencias que esto tiene para su desarrollo personal y pedagógico».

El diputado también critica que la Administración autonómica «lleve dos meses sin responder a los escritos enviados por la comunidad escolar». Según Bará, «la Consellería pretende que el curso vaya avanzando y que la presión de las madres y padres vaya amainando para no tener que atender sus demandas».

Por este motivo, pedirá explicaciones en el parlamento y demanda que la Xunta de Galicia restituya a la mayor brevedad posible el profesorado suprimido.

Respuesta de la Xunta

Preguntada sobre este problema, la Consellería de Educación respondió a FARO que «el CEP Campolongo de Pontevedra cuenta con la dotación de docentes que necesita para atender las necesidades del alumnado, según los criterios de la Inspección educativa, incluso por encima del que le corresponde por tipología de centro».

Así, aclara que el centro tiene este curso 450 plazas, para 429 alumnos matriculados. «Con los mismos recursos aún podría dar servicio a 21 alumnos más», dice.

Informa de que cuenta con 29 docentes para atender 18 aulas, «todas ellas por debajo de la ratio máxima legal fijada». Recalca que dispone de dos especialistas en Pedagogía Terapéutica y uno en Audición y Lenguaje para atender las necesidades especiales. Además, diferencia entre alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y alumnos de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), un refuerzo «que puede ofrecer cualquier docente del centro».