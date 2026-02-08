Y el Obús estalló en Pontevedra

No logró ni de lejos una cantidad de público de citas musicales como el Río Verbena, en pleno verano, pero el Invernia Fest ha llegado al corazón de un público selecto en Pontevedra fuera de la temporada alta de festivales. La cita consiguió reunir a legendarias bandas de rock como Obús, La Fuga o Sober en el Recinto Ferial en pleno mes de febrero. Eran pocos, pero los que estuvieron disfrutaron como nunca.

El Invernia Fest es la propuesta del triatleta Javi Gómez Noya y el empresario hostelero Fernando Fernández, fundador de Los 3 Monos, que han querido ofrecer a la Boa Vila una propuesta diferente, que ha contado con la colaboración del Concello de Pontevedra.

El festival presentó un cartel variado, con grupos míticos de rock y pop. Entre los artistas que tocaron en la ciudad entre el viernes y el sábado figuraron Efecto Mariposa, inmerso en la gira de su 25 aniversario, así como bandas de rock cañero como La Fuga y Obús. El cartel incluyó también a Sôber, con un hard rock con toques melódicos y casi metal, y el talento gallego de Agoraphobia. Completaron la oferta dos bandas tributo, a Red Hot Chili Peppers y Guns N' Roses: Green Hot Peppers y Gansos Rosas, la hardcorquesta Afónica Naranjo y los grupos Chroma, Liorta y pinchadiscos de la ciudad.

Fortu Sánchez, vocalista de Obús, lo dio todo sobre el escenario. / C. LÓPEZ

Uno de los momentos más esperados de la noche del sábado fue la actuación de Obús, que no falló cantando su mítico tema "Va a estallar el Obús", de su álbum "Prepárate", de 1981, el más esperado por el público y que en su momento les lanzó a la fama. Fortu Sánchez, cantante del grupo, demostró a sus 71 años estar en plena forma, llegando a subirse incluso encima de la batería. Agradeció sinceramente a sus fans fieles que acuden a sus conciertos desde siempre. Prometió otros 40 años más de banda, ya que Obús acaba de cumplir 45 sobre los escenarios.

También se ganó al público desde el minuto uno Afónica Naranjo, con sus versiones duras de tema conocidos como "Desátame", de Mónica Naranjo, así como otros de Amaral o los Backstreet Boys.

El Invernia Fest ha llegado para quedarse, tal y como anunciaron en su presentación Javi Gómez Noya y Fernando Fernández, presentes en el Recinto Ferial en ambas jornadas del festival. Si el público fiel a este tipo de música se lo agradeció, también lo hicieron las agrupaciones, que alabaron su valentía por dar el paso organizando un evento de este tipo en pleno mes de febrero, tan difícil en general para captar afluencia, y, sobre todo, a la vista de la desaparición de las salas de conciertos a nivel general en el territorio nacional.