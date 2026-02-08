La «milla de oro» se extiende a Daniel de la Sota, que tiene todos sus locales ocupados

Los 470 metros de la calle Benito Corbal desde el cruce con Cobián Areal hasta el Santuario de la Peregrina conforman el corazón comercial de la ciudad. Con solo dos locales vacíos, ambos de pequeño tamaño y próximos a la calle Lepanto, y apenas media docena de negocios familiares, las grandes cadenas han convertido esta zona en la «milla de oro», con unos alquileres inasumibles para pequeñas empresas. Pero el espacio es limitado y el interés de las multinacionales por instalarse en sus proximidades aún existe.

Locales de la antigua juguetería Chacón. | GUSTAVO SANTOS

En su día Zara se planteó una macrooperación para potenciar este espacio comercial en la esquina de Michelena y Gutiérrez Mellado, pero no cuajó y ahora los ojos de las cadenas apuntan hacia Daniel de la Sota, perpendicular con Benito Corbal y que tenía algunos locales disponibles. Por poco tiempo.

La compañía catalana Mango ya ha comenzado las obras de su tercera tienda en la ciudad. Posee dos en la «milla de oro», de ropa de hombre y de mujer e infantil, está última en el antiguo Gran Garaje. Y justo al lado abrirá este año Mango Teen, para jóvenes. Ya desde febrero de 20024 tenía interés por los cinco locales independientes que ahora se unifican, en el bajo de un gran edificio deshabitado, donde hace años estaba la cafetería Daniel y la discoteca del mismo nombre, después Lelé de Noite.

Con una inversión de más de 520.000 euros, se trabaja en una superficie construida de 1.049 metros cuadrados, reduciendo la útil a 864.

Según el proyecto que recibió el Concello, el falso techo estará construido «con materiales reciclados de la propia marca, convirtiendo el textil en material de construcción de alta calidad» y para revestir las paredes, se usará «una pintura ecológica especial de grafeno que limpia el aire y absorbe el dióxido de carbono». La obra dispone de autorización de Patrimonio por estar al lado del catalogado Gran Garaje y en el ámbito BIC de la Peregrina.

Pese a ser locales contiguos e acceso a Mango Teen será por Benito Corbal pero independiente de la de tienda de ropa de mujer, aunque se habilitará otro en Daniel de la Sota para empleados y carga y descarga, sin alterar el entorno. También está previsto eliminar escalones para unificar el recinto en cota cero sin ningún tipo de barreras.

La previsión es que pueda están abierto este establecimiento en el verano y se ha diseñado con pasillos y probadores amplios, además de crear diez puestos de trabajo.

Justo enfrente de estos cinco locales que antaño albergaban una discoteca, una joyería o un comercio de cosmética, entre otros, también existe un bajo que pronto será ocupado, de modo que todos los locales de Daniel de la Sota estarán plenamente ocupados este mismo año. Así, la «milla de oro» suma 60 metros más. El espacio que en su día ocupó la juguetería Chacón se dividió en dos locales. Uno de ellos muestra ropa de hogar vinculado a otro local de la cercana calle Castelao. El otro segmento albergará una tienda de Coosy, la firma de moda de la pontevedresa Virginia Pozo Castro, que tiene ahora su tienda en la Oliva.

Con el desembarco de Mango Teen y Coosy, la calle Daniel de la Sota ganará dinamismo, según admiten algunos de los comerciantes ahora allí ubicados, y se potenciará un espacio comercial que, en todo caso, sigue dominado por el eje entre el Hospital Provincial y la plaza de España, a lo largo de las calles Benito Corbal y Michelena, con las «ramificaciones» de Sagasta y Peregrina.

En Gutiérrez Mellado habrá 1.200 m2 más

En agosto pasado, la plataforma inmobiliaria Culmia anunciaba que invertirá 15 millones de euros en una promoción en Pontevedra, en el edificio histórico situado en número 11 de la calle Michelena, en la esquina con Gutiérrez Mellado, donde en un principio estaba previsto que el grupo Inditex situase la sede de su marca Zara, un proyecto del que desistió hace meses.

Una vez descartada esta opción, la promotora señala que ha firmado un acuerdo «en formato de permuta mixta» mediante el que prevé levantar 45 viviendas de lujo en 6.100 metros cuadrados edificables, de los cuales 1.200 serán para uso comercial. Aunque la opción de Zara fracasó, ese amplio espacio en los bajos dará pie a una ampliación de la zona comercial de la ciudad

La venta de estas viviendas aún no ha comenzado si bien se plantea la entrega para 2029. Se trata de «uno de los edificios más emblemáticos del casco antiguo de Pontevedra» y para adaptarlo a un nuevo uso residencial, rehabilitará en su totalidad el inmueble «respetando su fachada original para preservar su gran valor histórico, arquitectónico y patrimonial». Además, dentro de los más de 6.100 metros cuadrados adquiridos a través de esta operación, la compañía construirá también sobre el solar que se encuentra a continuación de dicho edificio en la calle Gutiérrez Mellado, que se derribó en su día, anulando la entrada desde ese punto hacia las Galerías Oliva.