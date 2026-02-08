El Entroido de Cobres estrena este año el baile de «Riomaior»

El tradicional, y bellísimo, Entroido de Cobres ofreció ayer un adelanto de la edición de 2026 que ofrece una gran novedad: el baile «Riomaior», una pieza que nace para honrar el lugar que cada año acoge la carpa del carnaval de Vilaboa y que simboliza, con elegancia y movimiento, la fuerza colectiva de esta celebración centenaria.

La puesta en escena de las Madamas e Galáns convirtió cada parada (Bértola, Figueirido, Postemirón, Paresds y As Salinas) en un espectáculo caracterizado por la ausencia total de máscaras, la vistosidad de sus sombreros y el colorido exuberante de los atuendos.

Acompañado por el grupo de gaitas Aires de Cobres, que ofrecieron melodías reconocibles y vibrantes, el conjunto se transformó en un cuadro vivo capaz de emocionar a quién tuvo la fortuna de presenciar el momento.

Interpretaron su baile tradicional para los vecinos / Gustavo Santos

Cada parada se convirtió en un encuentro directo con la gente, una manera de compartir ilusión, de anunciar que el Entroido ya está al caer y de recordar que esta tradición sigue viva gracias al compromiso de las familias, de la agrupación cultural Cobres y de todas las personas que, año tras año, mantienen encendida una de las joyas del patrimonio inmaterial gallego.

El Carnaval de Cobres demostrará, un año más, que no es solo un espectáculo visual, sino una expresión artística y comunitaria que habla de identidad, de memoria y de futuro. Las próximas semanas volverán a marcar la historia del municipio de Vilaboa y todos sus vecinos.