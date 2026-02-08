Todo listo para la XI Festa do Jato de Portonovo

La XI Festa do Jato de Portonovo, el 21 de febrero, ya tiene cartel.

El pregonero será Nando Llon y la fiesta comenzará a las 12.30 horas con la Carreira dos Jatos atrás do Rato

A las 13.30 horas, pasacalles con Os Queimatasas. Sesión DJ con Maklo DJ, DJOW & Friends, así como asados por toda la calle.

A las 16.30, Concurso de Disfraces Jatunos y Discomóvil Dolcevita. A las 17 horas, animación infantil e hinchables y a las 18 horas, entrega del premio Pegada Felina.

La celebración ya se ha consolidado, después de más de una década, como una de las citas festivas del invierno en la comarca de O Salnés. La celebración, organizada por la Asociación Rúa dos Viños, volverá a llenar las calles de ambiente, participación y diversión con música durante toda la jornada.