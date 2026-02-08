La heroínas del 8-M en Poio

Las cinco homenajeadas fueron elegidas «por su trayectoria personal, social o laboral y son ejemplo de la participación de la mujer en la sociedad», según la concejala de Igualdade e Benestar, Natividad Torres, que añade que «estas cinco mujeres representan el compromiso silencioso y constante de tantas vecinas que contribuyeron, desde ámbitos muy distintos, a construir una sociedad más justa e igualitaria en Poio».

La elección fue realizada por el Consello Municipal da Muller. En el caso de Carmen Pazos García se valoró especialmente su papel como mujer fuerte y decidida, con una amplia trayectoria en el ámbito del asociacionismo vecinal. Actualmente preside la asociación de vecinos de O Bao.

Carmen Soto Buceta, natural de San Xoán, creció rodeada del ambiente rural de la época, marcado por el trabajo en el campo y las pocas oportunidades educativas. Aunque su sueño era ser costurera, las necesidades del hogar la llevaron a ayudar desde niña en las tareas de la casa. Con el paso de los años abrió su propia taberna, A Caraina, que se convirtió también en la tienda de ultramarinos de referencia para muchos vecinos.

Por su parte, Susa Vicente Pérez, nacida en Combarro, es la redera más veterana de Poio y un ejemplo de mujer luchadora y trabajadora. A lo largo de su vida compaginó ese oficio con el de mariscadora. Mujer de emigrante, enviudó con solo 50 años, asumiendo en solitario a responsabilidad de sacar adelante su familia.

En el caso de Rosalina Gómez Pereira se reconoce su trayectoria profesional como celadora y, especialmente, su compromiso social tras su jubilación, participando de manera activa, altruista y continuada en múltiples iniciativas y eventos solidarios organizados por el Concello. Por último, se pone en valor la trayectoria de Magdalena Rosales Pazos, vecina de Raxó, con una larga vida laboral vinculada al mar. Trabajó en las bateas, en una fábrica y como pescadera, recorriendo durante años las calles del municipio y siendo un ejemplo del trabajo duro y de la economía local tradicional.

El homenaje la estas cinco vecinas será el viernes 6 de marzo en el Pazo de Besada y forma parte de la programación que el Concello de Poio elabora para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Según avanzó la concejala, esta programación se extenderá a lo largo de todo el mes de marzo e incluirá, como en ediciones anteriores, actividades específicas en los centros educativos del municipio.