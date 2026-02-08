Economía
Una gasolinera de Moraña, con ayudas para este servicio en el rural
Moraña
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, señaló ayer en Moraña que las ayudas de la Xunta para estaciones de servicio del rural, abiertas hasta el 9 de marzo, también cubren la instalación de grupos electrógenos. Visitó la gasolinera González Ferro, una de las beneficiarias en 2025 de esta orden de apoyos que, como novedad, este año subvencionan también la adquisición e instalación de desfibriladores.
