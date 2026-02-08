Feria de bodas
Un escaparate para los que (aún) se casan
Este fin de semana, Namora se convierte en el punto de encuentro para todas aquellas personas que sueñan con una boda cuidada hasta el último detalle.
N. D.
Aunque las bodas van a menos, aún hay parejas que pasan por el altar (o el juzgado o la Casa Consistorial) y que quieren una ceremonia por todo lo alto. El Teatro Principal ofreció ayer las últimas tendencias del sector nupcial de la mano de Namora by La Boda de Nerea, mediante una selección de expositores especializados en bodas, que abarcan desde moda nupcial y de invitados hasta decoración, fotografía, belleza y servicios.
Uno de los atractivos de la cita son los desfiles de novia y de invitada, en los que se presentan las últimas propuestas. Los organizadores señalan que «Namora non es solo una feria, sino una experiencia: un espacio en el que la creatividad, el diseño y la emoción se dan la mano para inspirar a parejas y amantes del mundo de las bodas. Tras la apertura de ayer hoy continúa con apertura al público en horario de 11.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.
